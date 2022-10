25-aastane süütu mees palub abi: mida ma tegema peaksin?

Olen 25-aastane mees, kes on teinud edusamme kõigis eluvaldkondades, välja arvatud romantikas. Ma pole kunagi seksinud ja mul pole olnud ühtegi suhet. Mul pole aimugi, milles asi on, aga probleem peab olema minus. Miks muidu kõik minu tuttavad on olnud romantilistes suhetes, aga mina mitte? Sõbrad ütlevad, et ma olen normaalne kutt. Ma ei põe ühtegi tõsist vaimset ega füüsilist seisundit ja mul pole olnud probleeme sõprade leidmisega. Kui ma olin noorem, tegin selle vea, et keskendusin aastaid ühele vastamata armastusele. Kuid nüüd olen oma vaatenurka avardanud. Enamik minuvanuseid naisi, kellega ma kohtun, on kas suhtes või tahavad lihtsalt sõbrad olla. Ma ei oska flirtida, samas kui kõigil teistel minuvanustel on kogemusi ja nad teavad, mida teha. Ma tunnen, et see on loonud nõiaringi, millest ma ei pääse. Inimesed ütlevad mulle, et ma ei peaks selle pärast muretsema ja õigel ajal juhtub see loomulikult. Mulle tundub, et ega ikka ei juhtu küll. Mida ma tegema peaksin?