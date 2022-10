EMA-TÜTRE RAHAJUTUD ⟩ Kokkuhoiu ABC: pere jaoks on rahaplaan sama oluline, kui riigile eelarve

Kogu selle segaduse juures on keeruline meeles pidada, et raha ostujõud on tuntavalt langenud ning raha justkui pudiseb pangakaardilt vähemaks. Küsisin nõu oma emalt, kes niikuinii peab kõikidele minu küsimustele vastused ja lahendused leidma. Kuna ka minu sõbrad-tuttavad on harjunud temalt finantsasju pärima, tegime lugude sarja, milles selgitame nii energiahindu ja kuidas selles virvarris enda jaoks soodsamaid otsuseid teha, mida tuleb jälgida enne investeerimisega alustamist ning miks on oluline osata kasutada avalikke andmebaase.