BARBAARNE ⟩ Vladimir Putin võtab tervise turgutamiseks Siberi punahirve vere vanne

Pole ka saladus, et Vladimir Putin on oma füüsilise vormi üle aastaid uhke olnud. Oleme näinud teda palja ülakehaga vees kahlamas ning uljalt mägedes ratsutamas. Eile oma seitsmekümnendat sünnipäeva tähistanud Putin on viimastel aastatel oma üha kehvemana paistva tervisega palju kõneainet pakkunud, kuid 2018. aastal ilmus CNN-is uudis, mis peitud Venemaa liidri enda ja tema vastupidavuse taga. Selgus, et mees külastab regulaarselt Altaid, et võtta punahirvede sarvedest pärit verega vanne.