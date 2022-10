Geenius Karl, kel puudusid inimlikud tunded

Ka moekultuurikauged on näinud kottide, pusade ja muude aksessuaaride peal valge hobusesaba ja musta ülikonnaga meest, kel vahel valge kass kõrval. Enamasti on piltide kõrvale kirjutatud «Karl». Just sellele mehele on pühendatud moemaailma järgmise aasta suursündmus, New Yorgi Metropolitani muuseumi kostüümiinstituudi aastanäitus ja moesõu, sest lihtsate logode juurde kuuluv Karl Lagerfeld oli moeloojana kõike muud kui lihtne laiatarbekaup.