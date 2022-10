Moeasi number üks on Jahilo sõnul puhvaika. «Vana töölise puhvaika nii vaimustas mind,» räägib disainer. «See on tehnoloogiliselt üks ääretult keeruline toode. Kui paned käe taskusse, on need väga soojad. Kui soe, praktiline ja mõnus. See on kolmas tootearendus, milleni olen jõudnud – imeõhuke, kerge ja hästi soe. Soojenduseks on linnusulgedest kangas. Kogu meie puhvaikade disainimine sai alguse siis, kui osalesin Kohila Tammiku keskkonnakunsti sümpoosionil.»