Suhtes tuleb ikka ette lahkhelisid, mis võivad tahtmatult tüliks paisuda. Tülid iseenesest pole halvad, küll aga määrab teie suhte see, kuidas te konflikte lahendate.

All on mõned naiste näited, kuidas nende mees tülide korral käitub. Psühholoog selgitab, mida see mehe kohta peegeldab ja kuidas olukordi paremini lahendada.