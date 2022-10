Näitleja Armie Hammeri tädi avaldab uues dokumentaalsaates maineka perekonna tumedaimad saladused

Möödunud aastal tõusis näitleja Armie Hammer avalikkuse huviorbiiti, kui mitmed naised rääkisid oma negatiivsetest Armiega seonduvatest seksuaalkogemustest. Armie tähelend näitlejana sai alguse 2010. aastal telesaates «The Social Network», millele järgnesid rollid filmides «The Man from U.N.C.L.E.» ja «Call Me By Your Name». Viimane on ilmselt tuttavam ka nooremale publikule ning seal mängis Armie koos Timotheé Chalametiga peaosa.

Eelmisel talvel ilmus Instagrami anonüümne konto kuvatõmmistega väidetavatest Armie saadetud sõnumitest, millele järgnesid vihjed ahistamise ja vägistamise kohta. Süüdistuste levima hakkamise järel loobus Hammer oma pooleliolevatest projektidest ja läks lahku oma naise Elizabeth Chambersiga, kellega tal on kaks last.

Kui siiani on Armie'ga suhelnud naised saanud jagada oma kogemusi ja tõendeid vaid sotsiaalmeedias, annab dokumentaalsaade «House of Hammer» neile võimaluse oma lood üksikasjalikult ja ausalt ära rääkida. Saates tulevad päevavalgele ka teiste Hammerite hästi varjatud saladused. Rääkijaid on mitmeid, kuid projekti eestvedaja on Armie tädi Casey Hammer.

Dokumentaalsaade sai alguse kaheksa aastat tagasi Casey kirjutatud raamatust «Surviving My Birthright», mille ta avaldas tervenemise eesmärgil. «See oli nii jõuduandev ja vabastav tunne, kui sain raamatut juba füüsiliselt käes hoida,» ütles Casey Postimehele. «Olenemata sellest, kas keegi luges seda või mitte, oli see minu lugu.»

Casey töötas parasjagu San Diegos Home Depotis köögidisainerina, kui kolleeg tema juurde tuli ja populaarset TikToki videot näitas. «Üks blond tüdruk luges seal mu raamatut ning selle TikToki järel sattusin kiirelt tähelepanu keskpunkti,» rääkis Casey. Kõik hakkasid naise poole pöörduma ja Armie kohta rohkem pärima, mis pani Hammeri mõtlema, et nüüd on hea võimalus oma suguvõsa lugu maailmaga jagada. Casey sõnul oli ta pidanud taluma 61 aastat kestnud ja mitut põlvkonda hõlmavat väärkohtlemist, mida keegi tolle hetkeni kuulda polnud soovinud. «Ma tahan olla ohvrite ja ellujäänute eestkõneleja ning hakata seda lugu jagama ja omamoodi positiivseks muutma,» kommenteeris Hammer.

Casey Hammer võtteplatsil intervjuud andmas. Foto: Discovery+

Casey tõi välja, et ei mõistnud tookord, kui ebamoraalselt tema perekonnas asju aeti. Naine meenutas hetke enda üheteistkümnendast eluaastast, kui tema uimastite mõju all olnud isa palus tal hoida käes telefoniraamatut, et ta saaks selle pihta tulistada. «Ma ei teadnud tookord, et see on normaalsusest kaugel, sest meil polnud sotsiaalmeediat, mille abil end teistega võrrelda.» Selliseid ja veel kordades ekstreemsemaid seiku kuuleb «House of Hammeris" üksjagu.

Casey sõnul on dokumentaalsari tehtud armastuse ja hoolega ning see keskendub inimeste aitamisele ja ümberringi toimuva nägemisele. «House of Hammer» on nüüdsest vaatamiseks saadaval voogedastusplatvormil Discovery+.