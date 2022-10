MIS SEE ON? ⟩ See eriline asi jätab sinust rikka naise mulje

Juba ammu on teada, et välispidine rikkuse näitamine ei tähenda kohe seda, et sul on jalaga raha segada. Võib-olla kümme aastat tagasi väljendas rikkust see, kui inimene sõitis kalli autoga, kandis uhkeid disainerriideid ja omas suurt maja, siis tänasel päeval see enam ei päde.