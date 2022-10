Priit Strandberg käib perega seiklemas: see on kohati pöörane, kuid hoiab vaimu nii värske

Priit Strandberg rääkis raadiole Elmar, et näitlejate töö mahukus ja elutempo kiirus sõltub mõistagi hooajast. «Mis seal salata, viimastel aastatel on töö maht sõltunud lisaks sellele ka pandeemiast. Sülle on kukkunud isegi paari kuu pikkuseid perepuhkuseid. Valdavalt on suvi ikkagi see, mil saan rohkem oma ajaga opereerida. Erandiga muidugi siis, kui teatril «Vanemuine» on plaanis mõni suvelavastus,» rääkis mees.

«Viimasel ajal on tegemist päris paljuks läinud. Mitte ainult pere keskel, ka kutsealaseid ettevõtmisi on juurde tulnud. Olen teinud paar uut lavastust teatris «Vanemuine». Südamelähedaseks on saanud ka Jakobi Mäe Teatristuudio - see on paik, kus noored saavad teatriga tegeleda. Stuudios õpetamine ja juhendamine võtab küllaltki suure aja. Kõik huvitegevuse õpetajad teavad, mida see tähendab. Nii muusikas kui teatris, veduriks olemine on tohutult aeganõudev,» märkis Strandberg.

Strandberg tõi välja oma kõige eredamad mälestused tänavusest suvehooajast. «Suvi oli täiesti pöörane ja üleüldse, ka hetkel on pöörane periood käsil. Olen koos oma perega kodutu - meil käib kodus remont ja juba mai algusest oleme elanud ratastel, siin ja seal. Õnneks on vanematekodu Viimsis, oleme saanud palju seal olla. Hetkel oleme oma pere lapsehoidja korteris. Tööalaselt oli selle suve suurim ettevõtmine lavastus «ADA. Rääkimata lugu». Lisaks tegime palju toredaid rattamatku,» sõnas mees.