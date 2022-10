Sussexi hertsogipaari nimed polegi üldse Meghan ja Harry

Paljud inimesed, näiteks Ühendkuningriigi endine peaminister Boris Johnson , kasutavad oma täisnime asemel ainult oma keskmist nime, kuid kui Sussexi hertsoginna eesnimi avalikustati, olid fännid üllatunud. Selgus, et hoolimata tema suurest kuulsusest, ei teata eriti tema täielikku nime.

Kui Thomas Markle ja Doria Ragland 4. augustil 1981 oma äsja ilmale tulnud beebitüdrukut tervitasid, ristisid nad ta Rachel Meghan Markle'iks. Rachel oli juhuslikult ka tema rollitegelase nimi seriaalis «Suits». Sarja stsenarist Aaron Korsh paljastas 2017. aastal Raadio 4-s, et nägi juba siis ette Meghani võimalikku abiellumist prints Harryga ja oli seetõttu juba alustanud tema tegelaskuju väljakirjutamist varsti pärast paari avalikuks tulekut.

Meghan pole kunagi avaldanud, miks ta eelistab oma esinimele oma teist nime, kuid on selge, et teda on perekonnas väga noorest peale tuntud kui «Meg».