Just nii kaua võtab aega, et oma endisest kallimast üle saada

Kuigi pärast lahkuminekut võib süda olla murtud ja hinges on igatsusvalu, tuleb eluga edasi liikuda. Kuid kui palju kulub aega, et oma endisest kaaslasest lõplikult üle saada?

Sageli on pärast lahkuminekut ebamugavust tekitav tunne, mis justkui ei tahagi mööduda. Teaduslikult on uuritud, kui kaua läheb aega, et oma endisest kallimast üle saada.