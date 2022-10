Maailma vanim modell poseeris 91-aastaselt palja ülakehaga

15-aastaselt Vogue kaanemodellina alustanud ja kuni praeguseni moelavadel üles astuv 91-aastane ameeriklanna Carmen Dell'Orefice on üks maailma pikima karjääriga modelle. Ikooniline naine rääkis rääkis ajakirjale New You oma mõtetest modellina ja ajast, kui millestki paratamatust, aga mille kasutamise efektiivsuse osas otsustab igaüks ise.

«Me kasvame iga päevaga ja lõpetame alles päeval, mil meie elu lõpeb. Sa õpid midagi igast eelmisest päevast ja muudad end pidevalt nagu kella osutid asendit. Aeg liigub, aga osutite liikumist pole näha. See juhtub inimestega iga päev ja see on see, kuidas te muutusega toime tulete ja sellega toime tulete.»