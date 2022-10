Kohutavat kõhuvalu kurtnud naine sai arstilt ehmatava diagnoosi

Abby Pollockil on alati olnud ebaregulaarsed menstruatsioonid, mistõttu ta ei imestanud, kui menstruatsioon ka sel korral õigel ajal ei alanud. Küll aga pidi ta peagi meeletu kõhuvaluga arsti poole pöörduma, kus selgus, et puhituse põhjustajaks on hoopis kuus kuud kestnud rasedus. Naise jaoks oli see täielik šokk, sest tal puudus rasedusele iseloomulik kõht.