KAS TEADSID? ⟩ Põhjus, miks pole enne seksi soovitatav tualetis käia

New Yorki uroloog David Kaufman rääkis väljaandele Health, et paljud naised on kuseteede infektsioonide ennetamise kohta kuulnud erinevaid nõuandeid. Peamiselt ajab naisi segadusse, kas tualetis tuleks põit käia tühjendamas enne või pärast vahekorda?

Kuigi paljud naised arvavad, et enne seksi urineerimine on otstarbekas, pole see just kuigi mõistlik. Uroloogi sõnul on mõistlik tualetis käia just pärast vahekorda, sest nii uhud ureetrasse sattunud bakterid korraga välja. Nii hoiad ära kuseteede infektsiooni.