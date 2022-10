Sõjavastane Alla Pugatšova: milline õnn, et nad mind vihkavad!

«Milline õnn, et need inimesed, keda ma kunagi talunud pole, mind vihkavad. Kui ma neile meeldiksin, siis see tähendaks, et olen laulnud ja elanud asjata,» kirjutas Pugatšova, kelle sõnul on põhjus selge. «Las nad kiristavad hambaid. Nad olid pärisorjad, kes said orjadeks,» tõdes ta.