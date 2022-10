Melinda Gates avameelselt valusast lahkuminekust: ma lihtsalt ei suutnud seda jätkata

«Mul olid mõned põhjused, miks ma lihtsalt ei suutnud enam seda abielu jätkata,» ütles 58-aastane French ajakirjale Fortune, lisades: «Koroonaviiruse puhang andis mulle privaatsuse teha seda, mida ma tegema pidin. See oli kirjeldamatult valus nii mitmes mõttes, kuid mul oli võimalik privaatselt neist tunnetest läbi tulla.»

Melinda ja Billi abielu kestis 27 aastat. Neil on kolm ühist last – Jennifer, Rory ja Phoebe. Naise sõnul olid just lapsed lahkumineku ajal tema põhiline murekoht.

2000. aastal asutas paar Bill & Melinda Gatesi fondi. Selle juhtimist on üheskoos jätkatud ka pärast lahkuminekut. Naise sõnul on aidanud see tal õppida oma emotsioone juhtima.

«Ma jätkasin töötamist inimesega, kelle juurest lahkusin. Mul oli vaja iga päev näole anda ja olla oma parim mina,» ütles filantroop. «Isegi kui ma kell 9 hommikul nutsin, siis pidin kell 10 toimuval videokonverentsil selle inimesega suhtlema. Pidin andma endast parima.»

«Õppisin juhina, et saan hakkama. See tuletas mulle meelde, et loodud sihtasutus toob minus välja parima,» lisas French, kes suunas oma energiat teiste inimeste aitamisse.

«Tegime koostööd uskumatute partneritega üle maailma, kellel oli samuti Covidi ajal raskusi,» ütles ta. «Näiteks tegin videokõne naisega, kes oli just kaotanud oma isa.»

Selle aasta alguses CBS Morningsile antud intervjuus tunnistas French, et valas lahutuse tõttu palju pisaraid ning leinas purunenud suhet.