Ilmar Raag kampaaniast «1000 kangelast lumes»: idee tuli meieni Ukraina armee poolt

Annetatud raha eest korraldavad Slava Ukraini partnerid vormide valmistamise Ukrainas, kus see on odavam. Valmis vormid viivad Slava Ukraini ja tema partnerid otse rindeüksustele. «Idee tuli meieni Ukraina armee poolt. Põhjuseid on mitmeid. Esiteks - mitte keegi ei arvanud, et algab sõda. Ja teiseks - mitte keegi ei arvanud, et see sõda nii pikalt kestab,» kommenteeris Raag raadio Elmar hommikuprogrammis.