Andrei Zevakin «Villa» mõjust Eesti telemaastikule: võimalik, et asju hakatakse nüüd veel paremini tegema

Andrei Zevakin oli esimest korda publiku reaktsiooni nähes äärmiselt rahul. «Nii palju, kui ma pärast esikat inimestega vestelnud olen, on kõigile väga meeldinud, see on ka kõige tähtsam», tõdes ta tänulikkusega, «ja üleüldse, ma olen tõesti õnnelik, et see koorem lõpuks õlgadelt langes.»

Sellel sügisel on vaatajateni jõudnud üksjagu kodumaiseid tõsielusaateid, ent «Villa» erineb teistest märgatavalt. Valimisprotsessis osalenud 2500 noore seast valiti välja 11, kes lennutati kolmeks nädalaks Türgi päikese alla kaaslast ja 30 000 euro suurust auhinnaraha jahtima. Andrei ja Robini sõnul pandi saatesse kokku eriilmelised karakterid, kes põneva terviku annaks, ning on teada, et nii mõnigi neist arenes inimesena saate käigus.

Andrei usub, et «Villa» fenomen ongi selle uudsus. «Võimalik, et kõik, kes sarnaseid asju teevad, hakkavad nüüd mingist muust perspektiivist asju vaatama ja saavad aru, et nüüd on aeg teha neid veel paremini, kui nad varasemalt on teinud.»