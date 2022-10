EKSPERT HOIATAB ⟩ Levinud viga, mida pärast hammaste pesu tehakse

Meile on juba maast madalast õpetatud, et hambaid tuleb vähemalt kaks minutit harjata. Seetõttu annab enamik inimesi endast parima, et säilitada terve ja särav naeratus.

Kuigi enamik hammaste eest hoolitsemise näpunäiteid ja reegleid teevad imesid, on üks asi, millega paljud meist tõenäoliselt eksivad. Nimelt on hambaarstide sõnul suur viga, kui loputad kohe pärast hambapesu oma suu veega üle. Räägitakse, et see võib olla isegi kahjulik.

Miks ei tohi pärast hammaste pesemist suud loputada?

Pärast seda, kui oleme hambapastaga toidujäägid hammastelt ära nühkinud, sirutame automaatselt käe veekruusi poole, et suu loputada. See aga pole üldse hea mõte!

Hambapasta jääkide mahapesemine uhub sageli minema pastas sisalduva fluoriidi, mis on hammaste lagunemise vältimiseks hädavajalik. Fluoriid on mineraal, mis aitab hammastel kaltsiumi omastada ja muudab need happerünnakutele vastupidavamaks. Kui loputame olulise fluoriidi kohe pärast hambapesu minema, kaotame selle kaitseefekti. Kui aga sülitad vahuse hambapasta lihtsalt välja ja jätkad oma teisi toiminguid, saab fluoriid oma tööd teha.