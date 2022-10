RAHVAS MARUS ⟩ Ukraina naisi ja lapsi sunnitakse Venemaalt põgenenud meestega koos elama

Sotsiaalmeediasse on pandud kirjeldus selle kohta, kuidas Soomes seadis pagulaskeskusse sisse end suur hulk mehi, kes on põgenenud oma kodumaalt Venemaalt. Enamus pagulaskeskuse elanikke on aga naised ja lapsed, kes on tulnud Mariupolist, Izjumist, Hersonist ja teistest Ukraina sõjapiirkondadest.

Märgitakse, et naised on pagulaskeskuses šokis ja lastele ei osata seletada, kuidas elada koos inimestega, kelle riik sind ennast tapab. Kommentaarides on märgitud, et Soome saabunud venelased pole pagulased ja neid ei tohiks pagulaskeskustesse paigutada. Ukrainlannad on olukorras nõutud, kuid peamiselt tekitab see neile lisahirmu ja stressi.