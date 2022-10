Mulle väga meeldis! Arvan, et see on esimene ja ainus reality-show, mida ma vaatama hakkan, olles täiesti valmis seda isegi ostma. Eriliselt meeldisid mulle visuaalid, kuna olen ka ise hästi detailide inimene. Seal olidki vaid puhtad ja ilusad pildid – mitte ühtegi asja, mis oleks olnud juhuslik. Vaadates on kohe näha, et see on kire ja hingega tehtud projekt.