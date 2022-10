Rahulolematu lapsevanem: tüdrukutele tehakse riideid, mis kujutavad neid poistest vähem olulisena

Viimastel aastatel on olnud palju poleemikat selle ümber, et tüdrukut ei peaks vaid roosat ja poisid sinist kandma. Nüüd süvenes üks lapsevanem ka beebiriiete sõnumitesse ja jõudis järeldusele, et need suruvad tüdrukutele peale soostereotüüpe. Tema sõnul on riietel kasutatud palju loosungeid ja detaile, mis kõik tähistavad, et tüdrukud peaksid olema tagasihoidlikud, alluvad ja vaiksed.