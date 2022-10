Mees ise väidab, et ta ennast ennustajaks ei pea. Athos rääkis Daily Starile: «Ma ei pea end ennustajaks, ma ei usu seda. Elu näitab ja kinnitab, et mu oskused on tõelised. 12-aastaselt mõistsin, et olen teistest inimestest erinev ja tundlikum. Suutsin tunda, ette näha ja kirjeldada sündmuseid, mille üle mul mingit kontrolli ei ole. Mõnikord kahtlesin endas, kui ütlesin asju, mis tundusid väga ebatõenäolised, kuid said lühikese ajaga teoks.»