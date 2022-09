ABIELU KARIL? ⟩ Victoria Beckham eemaldas Davidist inspireeritud tätoveeringu

Victoria Beckham jagas sellel nädalal Instagrami vahendusel videot, kus näitas, kuidas õigesti huuli värvida. Tähelepanelikumad jälgijad märkasid, et naise randmel ei ole näha tätoveeringut, mis seal alati olnud on. Lähemal vaatlusel olid tätoveeringu piirjooned siiski alles, kuid oli näha, et tätoveeringut on pleegitamas käidud. Victoria randmele olid varasemalt tätoveeritud David Beckhami nime esitähed kaldkirjas. «DB» oli sümbol, mida Victoria endaga paari kümnendast aastapäevast kaasas oli kandnud.

Videos on näha, et tätoveeringut on eemaldamise eesmärgil pleegitatud. Murelikud fännid kardavad, et paar hakkab lahku minema, ent lootusrikkamad jälgijad juhtisid tähelepanu sellele, et Victorial on jätkuvalt sõrmes abielusõrmus. Samuti nähti möödunud nädalal Davidit ja Victoriat avalikult käest kinni hoidmas. Kuninanna Elizabeth II matustel käis naine aga üksi.

TMZ pöördus selgituse saamiseks Beckhamite pressiesindaja poole, kelle sõnul pole Victorial ja Davidil suuri abieluprobleeme. Naine on lähiajal eemaldanud veel mitmeid tätoveeringuid. Siiski pidavat Victorial olema mure, et nende suhe Davidiga on ajutiselt karile jooksnud, mistõttu otsustas ta tätoveeringut pleegitama minna.