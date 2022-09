GLAMUURI PILVEPIIRINI ⟩ Kes olid kõige stiilsemad ja säravamad Duo Media peol?

Lahedaima värvivaliku tegi Kristina Pärtelpoeg. Kogu MyHits Hommik saate äratajatepunt väärib aplausi. Indrek Vaheoja rebeldab sel korral soenguga ning on valinud tavaliste ulakutse asemel ultra väljapeetud stiili. Stiilne ja moeteadlik muusik Jüri Pootsmann kuulub küll eks-äratajate sekka, aga õiglaselt välja teenitud stiilipunkte see ei vähenda.

Sädeleva päikesena tagasi! Alles me saime Eda-Liis Kanni tütre sünni puhul õnnitleda, juba on ta seltskonnas tagasi ja veel säravam kui varem. Tehke järgi, kes suudab!

Minimalistliku komplektiga kõigist üle särada - see on kõrgem pilotaaž! Siin on vaja täismaja - ideaalselt istuvat lõiget, täpseid proportsioone, kvaliteetseid kangaid ja täiuslikku rühti. Kõik need on Anna ja Allar Levandil olemas, jääb üle vaid plaksutada!