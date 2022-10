Üllatav oskus, mille prints George pidi kooli jaoks ära õppima

Briti ajaloolane Robert Lacey kahtlustab, et vestlused tulevikust algasid George'i seitsmenda sünnipäeva paiku, sest prints William on veendunud, et kuninglik perekond peab koos ajaga muutuma. Selle õnnestumisel on suur roll aga prints George’il kui vanimal lapsel ja seega tulevasel kuningal.