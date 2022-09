Mis on hooldusseks ja miks seda alandavaks peetakse?

Mõnes aruandes on sellele viidatud kui soovimatule seksile, mis kuulub seksuaalse vägivalla alla. Seda on uuritud mitmes uuringus ja leitud, et see on naiste seas levinud.

Ajakirjas The Journal of Sex Research avaldatud uuringus leiti, et 1519 vallalisest ülikoolitudengist ütles 55 protsenti naistest, et on nõustunud soovimatu seksuaalvahekorraga.

Teised uuringud on leidnud sarnaseid tulemusi ja uurinud seksuaalse järgimise tagajärgi, millest üks võib põhjustada vaimse tervise halvenemist.

Miks ei võiks seksi säilitamine suhet tegelikult turgutada?

Kuigi see võib tunduda näpunäitena pikaajalise suhte säilitamiseks, ei toeta hooldusseksi ideed kohtinguspsühholoogide poolt, kes väidavad, et see halvustab naisi ja tekitab muret intiimsuse pärast.

«Peame uurima, miks naised tunnevad, et seks on midagi, mida tuleb hoida, mitte nautida,» ütles kohtingupsühholoog Jo Hemmings.

«Me kõik teame, et meie libiidot mõjutavad paljud meie elu aspektid alates meditsiinilistest ja terviseprobleemidest kuni menopausi ja muude hormonaalsete kõikumisteni ning et mida rohkem me mõne stiimuliga kokku puutume, seda vähem põnev see tundub. See võib muutuda üksluiseks, igavaks või tunduda tööna. Ja see tundub mulle olevat hooldusseksi olemus ja miks see ei tundu mitte ainult vale, vaid ka intuitiivne.»

Kui teil on pikaajalises suhtes seksuaalprobleeme, soovitab Hemmings sellest esmajärjekorras oma partnerit teavitada, eriti kui te ei ole tundnud end seksuaalselt nii sobivana, nagu oleksite soovinud.

«On palju viise, kuidas me saame lahendada iha ja erutuse probleemid, alates rollimängust ja uute positsioonide leidmisest kuni mänguasjadeni, mis stimuleerivad meie meeli,» ütleb ta.