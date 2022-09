KUMAV NAHK ⟩ Kanna jumestusvahendeid peale selles järjekorras

Kuulus meigikunstnik Katie Jane Hughes jagas uut meetodit, milleks on meigipõhja tagurpidi peale kandmine. Siin on selle meetodi võtted.

Kõigepealt kasuta päikesepuudrit. Selline lähenemine aitab jäljendada ehtsat päevitust, sest see on paljal nahal.

Tee peitekreemiga paar täppi sinna, kuhu teised tooted ei läinud – silmade alla, lauba keskele jne. Peitekreemiga saad loomulikuma tulemuse kui tugeva katvusega jumestuskreemiga. Nii et kuigi sa tegelikult ei pane jumestuskreemi üle oma põsepuna ja päikesepuudri, sulandab see tehnika kõik tooted sujuvalt kokku, nii et nahal on samal ajal vaid üks meigikiht. Võid lõpetuseks lisada särapuudrit põsesarnadele, kulmukaare alla ja ninaotsale, vahendab mindbodygreen.