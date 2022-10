15 põhjust, miks meestele meeldivad lopsakad pepud

Vähe on mehi, kes vormikat tagumikku nähes tuimaks jäävad. Loe alt, mis nendes tagumikes nii erilist on, et mehed end kuidagi tagasi hoida ei suuda.

Põhjused, miks mehi lopsakad tagumikud tõmbavad:

1. Need näevad seksikad välja.

2. Neid on lihtsalt nii tore vaadata.

3. Tagumik on puudutades meeldiv.

4. Nii mõnus on oma kätt lihtsalt seal peal hoida.

5. Tagumik näeb kitsastes teksades täiuslik välja.

6. Volüümikas tagumik on märk sellest, et naisel on hea tervis.

7. Tagumiku piilumine on justkui keelatud vili, mis teeb selle veelgi põnevamaks.

8. Suur tagumik sümboliseerib mehe jaoks viljakust.

9. Lopsakas pepu on pehme nagu padi.

10. Suure tagumikuga naist on väga mõnus kaisutada.

11. Emotsionaalne intelligentsus ja tagumiku suurus on omavahel seotud. See on teaduslikult tõestatud.

12. Lopsakat tagumikku on joovastav vaadata.

13. Volüümikas taguots rõhutab peenikest pihta.

14. Meeste arvates olgu liigne rasv pigem istmikul kui vöökohas.