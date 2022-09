NUNNUMEETER LAES ⟩ Titad tuterdavad moelavale

Uued moemärgid, mida keegi veel nii lähedalt pole näinud. Just neid üllatusi oodatakse Tallinn Fashion Weekilt kõige enam. Haruu aga üllatab lausa mitmes mastaabis - kogu märgi ja käekirjaga, aga ka sellega, kes moodi esitlema tulevad. Mõni täiskasvanu, tõsi küll, pääseb samuti moelavale. Aga lisaks on seal päris pisikesed. Sellised nagu pildil. Kui armas!

Haruu märk on hästi armas ja eestilik – looduse hõng on juures, gamma pehmelt harmooniline, disain praktiline, samas võluv. Põhjamaine disain pehmes-südamlikus kastmes.

Nime sai Haruu märk hundipärimusest, seda tarka looma on alati austatud. Haruu on karja juht, sisehääl, mida kuulda võtta. Disainikeelgi suunab justkui väljast sissepoole - ei ole teistele meeldida püüdmise asju, pigem iseenda armastamise ja loodusega kooskõlas kulgemise rõivad. Soojus igas mõistes nagu selle tähendust tajume.

Tööjaotus on orgaaniline nagu kogu disain. Asjade disainiga tegeleb peamiselt Kriistiine. Tema ka viimistleb Haruu toodete lõiked ning kogub ideid uuteks toodeteks. Kõik asjad valmivad Eesti väikestes õmblustöökodades, et toetada omasid. Tootmist ja müüki korraldab Virko. Ja lapsed on samuti ettevõttes ametis - nemad inspireerivad! Perekond on kõige tähtsam, selle armsa alustala peal seisab kogu kollektsiooni idee.