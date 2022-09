MIS TEEB NENDEGA? ⟩ Mees nõudis eksnaiselt intiimsed fotod tagasi

Kui naine 2021. aasta aprillis pärast 25 koosoldud aastat lahutuse sisse andis, ütles tema endine abikaasa Chris, et soovib albumit mälestusteks alles hoida. Lisaks piltidele oli albumisse kirjutatud armastavad ja intiimseid kirjakesed.

Kohtunik asus mehe poolele ja teatas, et võib kingituse endale jätta. Kohtunik soovitas ühendust võtta fotode autoriga ja paluda tal pilte töödelda nii, et need kataks kõik intiimsed kohad.