Keili Sükijainen «Südamesoovi» hooaja avasaatest: see paneb ka oma elu teisiti hindama

«Olen «Südamesoov» uute saadete üle nii elevil. Antud hooaega oleme ette valmistanud kauem kui kunagi varem, alustasime juba kevadel. Olen äärmiselt põnevil, et saame suurepärased kangelased meie keskelt ekraanile tuua,» sõnas saatejuht Keili Sükijainen.

Sükijainen loodab, et uued saated ja jutustatud lood on eestlastele inspiratsiooniks. «Hooaja avasaade toob meid Tartusse. Saame rääkida, mis toimus aasta aega tagasi Jaama tänaval. Tegu oli hirmsa gaasiplahvatusega, viga sai viis elupäästjat - mindi ühiselt appi ühele mehele, kes oli kahjuks end oma korterisse lukustanud. Päästjatest sai kõige rohkem sai viga kiirabiauto juht Mart. Ta on olnud 28 aastat päästja ametis, 10 aastat kiirabiauto juht. Meil on suur au jagada tema lugu,» märkis Sükijainen.

«Töö, mida Mart ja tema kolleegid igapäevaselt teevad, on lihtsalt imetlusväärne. Saate keskmes olev lugu raputas Eesti avalikkust. Sa päästjana ei arva, et lähed kedagi päästma ja satud hoopis ise kuuks ajaks koomasse. Väidetavalt pole ükski teine kiirabitöötaja Eesti ajaloos nii kohutavalt oma töö käigus viga saanud. See on kahtlemata kohutav lugu. Kuid seal on ka nii palju headust ning lootust. See paneb ka oma elu teisiti hindama,» sõnas saatejuht.

«Südamesoovi» uue hooaja avasaade on Kanal 2 eetris 29. septembril õhtul kell 20.00. «Otse loomulikult on ootel ka juba järgmised lood. Saatekangelased jõuavad meieni kirjade teel - inimesed ise annavad meile märku nendest, kes on neid puudutanud ja kellest võiks ka saates rääkida. Need kangelased on alati ise teisi aidanud ja vajavad nüüd ise abi. Päris paljud selle hooaja lood on juba ära filmitud. Kuid kindlasti leiame veel võimalusi, et veel kellegi südamesoovi täita,» rääkis saate produtsent.

«Kui kellegil on olnud raske läbielamine, kaotanud lähedased...me ei saa lähedast tagasi tuua ega valu ära võtta. Samas teame, et meie peategelased on õnnelikud, et nad saates kaasa tegid. See on olnud neile palju jõudu andev kogemus. See ongi meie eesmärk, olla nendele inimestele toeks,» rääkis Keili Sükijainen raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Anna teada inimestest, kelle südamesoov vääriks täitmist ja kirjuta tema lugu aadressile vihje@sydamesoov.ee või helista numbril 59 123 272.