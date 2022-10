MOESTART ⟩ Tallinn Fashion Week algab täna

Mida tähele panna? Moenädalale annab juba täna õhtul Kultuurikatlas suure ja sädeleva aupaugu Kuldnõela gala, kus antakse välja Eesti moekunsti kaalukaim ja mainekaim moeauhind. Tänavused Kuldnõela nominendid on Liina Stein, Vilve Unt ja Diana Arno. Pole kahtlust, et igaüks neist eriilmelistest ja võrreldamatult erinevate käekirjadega loojatest vääriks võitu. Hõbenõela nominendid on Ennos ja Hannes Rüütel.

Liina Stein, Tallinn Fashion Week FOTO: Foto: Erlend Staub

Diana Arno Foto: Tallinn Fashion Week

Mood Vilve Unt, stilist Marion Laev. FOTO: Foto: Virge Viertek

Hõbenõela nominendid on sel korral sõelal ainult kaks, sest väljavalitute hulka pääsevad vaid parimatest parimad. Sel korral leidis žürii, et ennolematult kirka ja selgelt omanäolise moesähvatusega said eelmisel aastal hakkama Ennos ja Hannes Rüütel.

Ennos TFW2019 Foto: Erlend Štaub / TFW

Hannes Rüütel. TFW Foto: Erlend Štaub

Kolmandat korda antakse välja ka parima aksessuaarilooja auhind Kuldne Nõelakoda, mille nominendid on Vivian Vau, Anneli Tammik ja Liis Kalda. Kes võidavad? See selgub juba teisipäeval.

Anneli Tammiku "Lumi" Foto: Anneli Tammik

Veel põnevamaid palu? Tingimata tasub pilku teritada Kriss Sooniku etenduse tarbeks. See rahvusvahelise kaliibriga ja erakordselt ulja, modernse käekirjaga talent ei valmista iial pettumust, vaid laeb moepubliku värsket energiat täis.

Kriss Soonik. Foto: Tallinn Fashion Week

Kirglikult soovitame ka Siret Designi etendust. Mulle oma moenädaladebüüdi teinud disaineri käekiri on lihtsalt sedavõrd rafineeritud, stiilne ja meistrioskused ületamatult perfektsed. Mida lähemalt vaatad, seda enam vaimustud!

Siret Design. Foto: Tallinn Fashion Week