«Inimesed ei suuda taluda, et paksul mehel on ilus naine.» Abielupaar saab tapmisähvardusi

Armastus ei küsi suurust! Kõhn naine ja suur mees trotsivad tigedaid kommentaare ja teenivad oma armuelu sotsiaalmeedias jagades kuus üle 10 000 euro. Naisele aga heidetakse ette, et ta on mehega vaid raha pärast koos. Paar on saanud suisa tapmisähvardusi!