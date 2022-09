VIDEO ⟩ Vaata, kuidas Kim Kardashian kitsa kleidi tõttu vaevu trepist üles saab

Tõsielustaar Kim Kardashian on välimuse nimel valmis kõigeks. «Kui sa ütleksid mulle, et ma pean iga päev s***a sööma, et noorem välja näha, prooviksin seda. Päriselt ka,» on ta näiteks öelnud. Hiljaaegu kandis ta aga Milano moenädalal nii kitsast kleiti, et vajas abilisi trepist üles saamiseks.