Meghan Markle ihkas saada Inglismaa Beyoncé'ks

The Times avaldas möödunud nädalavahetusel mõned väljavõtted Valentine Lowi peagi ilmuvast raamatust «Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown». Uues paljastavas raamatus on muuhulgas lugu sellest, kuidas Sussexi hertsoginna Meghan võitles toimiva kuningaperekonna reeglitega ja lootis saada Ühendkuningriigi Beyoncé'ks, miksides kuulsust ja tähelepanu kuningliku väärikusega.