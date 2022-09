Värske ema säras õndsalt kaamerasse, kui ta oma uinunud lapse hälli hoidis. Naine kirjutas, et on küll väsinud, kuid väga õnnelik.

Armas beebitüdruk oli riietatud roosamummulisse kombekasse, tema sünnidaatumiks sai 22. september. Isa Alec ja ema Hilaria tervitasid oma seitsmendat ühist last rõõmsa teatega: "Ta on sündinud! Meie pisikene unistus täitus." Ema kinnitab, et tema ja lapsega on kõik hästi ning nad tunnevad ennast suurepäraselt. Ka tänab ta enda ning abikaasa poolt kõiki kaasaelajaid ja heade soovide soovijaid.