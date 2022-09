Andrei ja Robin «Villa» krõbedast hinnast: jäta üks kohv ostmata, sa ei kaota sellest midagi!

Teistest Eesti tõsielusaadetest eristab «Villat» rida omadusi, kuid põhilised märksõnad saate juures on kvaliteetne produktsioon ja hiiglaslik eelarve. «See on nii suur, et pisar tuleb silma,» kommenteerib Robin. Saate formaat näeb ette, et üksteist vallalist noort saadetakse Türgi päikese alla villasse kaaslast otsima. Kohapeal lahendatakse mitmeid ülesandeid ja veedetakse lõbusalt aega, mille käigus hakkavad ühel hetkel tekkima intriigid. Ära tasub mainida ka tõsiasi, et saate võitja saab endale 30 000 euro suuruse auhinnaraha.

Konkurents «Villas» osalemiseks oli tihe – kokku kandideeris 2500 noort, kellest valiti viimasesse vooru 120. «Esimese valiku pidime tegema osalejate arvu tõttu välimuse järgi, teises voorus nad said ka juba rääkida,» kirjeldavad noormehed valimisprotsessi. Nüüd on osalejad avaldatud – kaaslase ja magusa auhinnaraha nimel hakkavad võistlema viis neidu ja kuus noormeest.

Muuhulgas on osalejatesse suhtutud täieliku austusega – selgub, et alkoholi tarbimist hoiti kontrolli all, seega ei tasu oodata, et ükski osaline saates enda mainet kahjustaks. Andrei ja Robin tõdevad tänulikkusega, et ka osalejad pingutasid selle nimel, et lõpptulemus oleks väärikas, ent samas intrigeeriv.