KÜMNEKORDNE ERINEVUS ⟩ Ravimi võtmise asendist sõltub, kui kiiresti see mõjuma hakkab

«Olime väga üllatunud, kui oluline oli see positsioon ravimi imendumisel,» ütleb professor Rajat Mittal Johns Hopkinsi ülikoolist. Mittal rääkis ülikooli pressiteates, et poleks ise arvanud, et kehaasend niivõrd suurt rolli võiks mängida. «Nüüd mõtlen sellele kindlasti iga kord enne rohu võtmist,» kinnitas ta.