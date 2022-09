KARUD, VULKAANID JA RAKETID ⟩ Selline on üks Venemaa salajasemaid piirkondi, kus Putin oma relvi hoiab

Need, kes satuvad keelualale, võivad seal näha rohkemat, kui oleksid osanud oodata, sest seal asub despoot Vladimir Putini kopsakas relvavaru.

Lisaks on piirkonda paigutatud tuhandeid rakette, mis Venemaa relvaladu sissetungijate eest kaitsma peaksid. Karudest, vulkaanidest ja rakettidest kubisev piirkond on küll Ameerikale lähemal kui Moskvale, kuid valmistab siiski peavalu vaid naaberpiirkonna venelastele. Kamtšatka poolsaar on teatavasti katsepolügoon ja üks Venemaa kõige salajasemaid objekte, kus külastajad vajavad piirkonda sisenemiseks eriluba.

Turistid, kes loodavad kohalikes orgudes ja põldudel tuuritada, vajavad külastamiseks eriluba, kuid isegi siis on mõned kohad poolsaarel viibijatele rangelt keelatud. Kura katsepolügooni ehitamist alustati 1955. aastal ja sellest ajast alates on see olnud ballistiliste rakettide katsepolügooniks. Kahjuks näib, et sõjalised katsetused ballistiliste rakettide ja teiste relvadega rikuvad selle piirkonna idüllilist maastikku, mida kinnitavad ka poolsaarest tehtud satelliitülesvõtted.