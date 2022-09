VIDEO ⟩ Naine sai aknest lahti pelgalt üht elumuutust tehes

Manchesteris elav treener avastas, et kui ta loobus võileibadest, kadusid ka punnid. Tema sõnul on ta elu täiesti muutunud ja ehkki ta igatseb saia, oli muutus seda väärt. «On suurepärane tunda end taas enesekindlalt ja hästi!» ütles Sarah. «Akne tegi mu enesetunde väga kehvaks. Olen uskumatult õnnelik, et mulle ei jäänud rohkem arme.»

Sarah sõnul kadus akne vaid kuus nädalat pärast seda, kui ta loobus rafineeritud süsivesikutest, sealhulgas oma lemmikutest, singisaiadest. «Inimesed ei mõista, kui levinud on akne või et see võib lihtsalt tekkida, isegi täiskasvanueas, nii meestel kui ka naistel. See oli kohutav – klombid mu nahal, valged pead otsas, ja see oli väga-väga valus, mul lausa pisarad voolasid.»