PERE VAIKIS ⟩ Prints Harry sai Elizabethi surmast teada eriti masendaval viisil

New York Posti allika sõnul võttis Harryga 8. septembri hommikul ühendust tema isa, Elizabeth II vanim poeg prints Charles, praegune kuningas Charles III, kes käskis tal kiiresti Balmorali minna. Üks teine ​​palee allikas kinnitas aga, et keegi kuninglikust perekonnast ega ükski õukondlane ei helistanud Harryle, et monarhi surmast teada anda. Harry sai vanaema surmast teada uudiseid lugedes.