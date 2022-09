Juubilar Voldemar Kuslap: elu pakub nii palju põnevat, tunne huvi laiema ringi vastu

«Tere hommikust! Suur tänu õnnesoovide eest! Olen hommikuti küllaltki varajane inimene. Näiteks, varajastel tundidel näeb mind tihti juba õues jalutamas,» sõnas Voldemar Kuslap raadio Elmar hommikuprogrammis ja kinnitas, et sünnipäevakõne ei saabunud mitte kuidagi liiga vara.

Muusik märkis, et armastab aega veeta hea kirjanduse seltsis. «Loen päris palju erialast materjali. Meeldivad ka erinevad teatmeteosed, ajaloolised raamatud ja kõikvõimalikud muusikaalased numbrid. Armastan ka luulet - siinkohal on aidanud kaasa tutvus omakandi mehe Mats Traadiga. Tema Lõuna-Eesti murdelised luuletused on mulle väga meeldima hakanud. Paljud on imestanud - kuidas on võimalik neid üldse pähe õppida. Kuid mulle on need meelde jäänud lausa iseenesest,» muigas ta.

«Kalju Lepik on teinud samuti imelisi luuletusi! Lisaks veel, Kristiina Ehin. Neid on nii palju. Ma ei taha keksida, et olen nüüd eriline luulegurmaan. Lihtsalt pean siiralt lugu heast loomingust. Olen lapsepõlves ka ise ühtteist sahtlisse kirjutanud, kuid see pole nii märkimisväärne,» lisas ta.