56-aastane surrogaatema kannab oma poja last: tunne on väga võimas

Utahis elav Nancy Hauck otsustas olla oma poja Jeff Haucki (32) ja tema naise Cambria (30) surrogaadiks pärast seda, kui tema miniale oli tehtud emaka eemaldamine, mis tähendab, et ta ei ole enam võimeline lapsi kandma. Teades, et noored igatsevad väga veel lapsi saada, pakkus ta ennast surrogaatemaks, teadmata, kas see tema vanuses enam võimalik on.

Kuid embrüo teisaldati edukalt ja beebi sündi oodatakse novembris. Nancy ei jaksa enda sõnul sünnitust ära oodata. Administraatorina töötav Nancy rääkis Daily Mailile: «Ma ei osanud ettegi kujutada, et ootan veel 56-aastaselt last. Ma isegi ei teadnud, et see võimalik on, kuid see on kõige ilusam asi maailmas.»