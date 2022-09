GALERII ⟩ Kleitidega mehed, linnanõiad ja elusad sallid Disainiöös

Kangas on kuningas. «Mina olen väga tekstiilitundlik inimene ja usun, et materjali iseloomu peab tundma,» rääkis Mare Kelpmann. Tema seda tõesti teeb – loob vanaaegsetel masinatel ainulaadseid kangaid, pöörates suurt rõhku värvimaagiale, materjalide koostisele ja pehmusele. «Kõik need tekstiilid on eranditult naturaalsed, see on üks meie põhimõtetest. Ja me toodame meelega vähe, et iga ese leiaks omaniku. See on meie viis hoida ökoloogiline jalajälg väike.»