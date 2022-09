Johnny Deppi uus kaaslane on üks tema advokaatidest, kuid milline?

Väljaande Page Six sõnul on Johnny Deppi uus kaaslane advokaat Joelle Rich, kes esindas teda Ühendkuningriikides Amber Heardi vastu peetud kohtuprotsessis. Londonis elutsev Joelle on küll hetkel veel paberite järgi abielus, kuid ei ela oma abikaasaga enam koos. Paaril on hetkel pooleli lahutusprotsess.

Suve alguses käisid sahinad, nagu oleks Johnny Depp suhtes enda teise advokaadi, Camille Vasqueziga, kes esindas samuti näitlejat tema ja Amber Heardi kohtuprotsessis. Vasquez aga vaigistas kiiresti kuulujutud, nimetades kahtlustusi seksistlikuks ja ebaeetiliseks.

«Hoolin oma klientidest väga ja oleme ilmselgelt lähedaseks saanud,» ütles naine juunis People'ile. «Aga kui ma räägin avalikkusele endast ja Johnnyst kui «meist», siis pean silmas kogu meeskonda. Loomulikult hõlmab see ka Johnnyt.» Advokaat märkis, et Depp on tema sõber ja klient olnud neli ja pool aastat.

«Sellised oletused on ebaeetilised ja seksistlikud,» lisas ta. «On kahetsusväärne ja pettumustvalmistav, kuidas ilma igasuguse aluseta meist nii arvama on hakatud. Samas see vist käibki nii, ma polnud kuigi üllatunud.»

Johnny Depp dating married lawyer Joelle Rich from his UK defamation case https://t.co/fC6oyQ1wsS pic.twitter.com/AP1n4OeKqj — New York Post (@nypost) September 22, 2022

Rich ei olnud üks kohtuasja kallal töötanud advokaatidest, kuid väidetavalt viibis ta sageli kohtusaalis. Us Weekly andmetel viibis Briti advokaat ja kahe lapse ema Virginias, et näidata Deppile oma toetust. «Joellel polnud ühtegi ametialast kohustust seal viibimiseks, kuid ta ikkagi tegi seda,» rääkis üks lähedane allikas, lisades, et Depp ja Rich kohtusid suhte algfaasis diskreetselt hotellides.