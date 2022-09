FÄNNID VAIMUSTUSES ⟩ Paris Hilton näitas Milano moenädalal, et pole päevagi vananenud

Paris Hilton on teada-tuntud roosaarmastaja ning kinnitas seda nüüd Milano moenädalal veelgi. Tõsielustaar astus Versace moevaatemängul lavale üleni roosas. Fännid on naise välimusest täielikult vaimustuses ning ollakse koguni arvamusel, et naine on neljakümnendates kaunim kui kunagi varem.