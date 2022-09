Kuningas Charles päris suurema osa oma ema, kuninganna Elizabeth II tohutust varandusest, mis on hinnanguliselt vähemalt 450 miljonit eurot, kuid väldib selle pealt maksude maksmist. See on võimalik tänu 30-aasta vanusele seaduseklauslile, mille tollane peaminister John Major 1993. aastal kinnitas.