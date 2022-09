Kuna mobiiliühendus puuduliku levi tõttu katkes, väljusid da Silva ja Kiara autost ning suundusid tee lähedale metsa, et otsida abi kutsumiseks vajalikku telefonilevi. Kuna nad ei tulnud pikka aega tagasi, läks Westermann naist ja last otsima. Omal jõul ta armastatut ja tema last ei leidnud, mistõttu kutsus mees appi päästjad.