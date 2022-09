Putini kõne nöögete laviini all: vaata, mille kõrval sa istud, kui kõrgtehnoloogiast räägid

Putin kutsus kohale 300 000 Venemaa reservväelast ja väitis, et ta ei blufi kõrgtehnoloogiliste tuumarelvade valla päästmise ähvardusega. See on äärmiselt kohutav, kuid tundub, et mõnel inimesel on pärast eelnimetatud kõne pidamist raskusi teda tõsiseltvõtmisega. Nimelt olid Venemaa liidri kõrval kaks lauatelefoni ja faksiaparaat: vananenud suhtlemisvahendid, mille kõrgaeg oli kaheksakümnendatel.